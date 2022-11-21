Küfür Abdesti Bozar Mı? Yanlışlıkla Kötü Söz Söyleyince ve Küfür Edince Abdest Bozulur Mu?

Küfür abdesti bozar mı ve bu olayın bilinçli ya da bilinçsiz yapıldığı durumlarda sonucun ne olacağı önemlidir. Bu durum yanlışlıkla kötü söz söyleyince ve küfür edince abdest bozulur mu gibi bir sorunun ortaya çıkmasına neden olur. Hadislerden de yola çıkarak kötü söz etmenin iyi olmadığı söylenebilir. Fakat küfür edince abdest bozulur mu hakkındaki görüşler, bozulmayacağı yönündedir. Bahsedilenlerden hareketle küfür edince abdest bozulur mu yoksa bozulmaz mı sorusu için bilgilere yer verilecektir.

Küfür Abdesti Bozar Mı?

Küfür diğer bir değişle kötü söz etmek, İslam dini tarafından tasvip edilmeyen bir şeydir. Dolayısıyla Müslüman bir insanın küfür etmesi hoş karşılanmamaktadır. Müslüman bir kişinin kötü söz etmesi fasıklık olarak nitelendirilmektedir. Bu kelime Allah'ın buyruğundan çıkan ve dinin sınırlarını aşan kişilere söylenmektedir. Eskiden büyükler küfür ettikleri takdirde abdest alırlarmış. Bunun nedeni manevi olarak temizlenmek ve kötülerden arınmaktır. Dolayısıyla küfür eden ve kötü söz söyleyen bir insanın abdest alması zorunlu değil ama alınsa iyi olacağı düşülmektedir. Nihat Hatipoğlu küfür etmenin abdesti bozup bozmayacağı hakkında yorum yapmıştır.

Yanlışlıkla Kötü Söz Söyleyince ve Küfür Edince Abdest Bozulur Mu?

Yanlışlıkla bile olsa yani bilinçsiz şekilde bile olsa küfür etmek İslam dini için kötü bir durumdur. Bu nedenle Nihat Hatipoğlu'na göre küfür etmek ve kötü söz söylemek bir Müslümanın yapmaması gerekir. Küfür etmek ve kötü söz söylemek İslam dinince abdesti bozmaz. Yani küfür ya da kötü söz eden birinin abdesti bozulmaz ve namaz kılabilir. Fakat, İslam dininde küfür hoş karşılanmadığından teknik olarak olamasa da manen abdest bozulmaktadır.