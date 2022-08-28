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Giriş Tarihi: 28.8.2022 13:52 Son Güncelleme: 28.8.2022 14:16

“Küfür” çatışmasına bir gözaltı! O kıraathane mühürlendi

İstanbul Esenyurt’ta 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Çatışmaya yol açan kavganın “Küfür” nedeniyle çıktığı kıraathanede 780 gram uyuşturucu madde bulundu. O kıraathane mühürlendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Küfür” çatışmasına bir gözaltı! O kıraathane mühürlendi

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 24 Ağustos Çarşamba günü Esenyurt'ya yaşandı. Saat 20.10 sıralarında Sivas Kongre Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. A.E., M.R.K. ve E.D. isimli üç kişi yaralandı.

Çatışmaya dönüşen kavganın bir kıraathanede komşular arasında "Küfür" nedeniyle çıktığı belirlendi. Olaya karıştığı tespit edilen M.D. yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen M.D., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çatışmaya yol açan kavganın başladığı kıraathanenin ruhsatsız olduğu belirlendi. Söz konusu kıraathanede yapılan kontrollerde 780 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Kıraathane mühürlendi.

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“Küfür” çatışmasına bir gözaltı! O kıraathane mühürlendi
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