“Küfür” çatışmasına bir gözaltı! O kıraathane mühürlendi

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 24 Ağustos Çarşamba günü Esenyurt'ya yaşandı. Saat 20.10 sıralarında Sivas Kongre Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. A.E., M.R.K. ve E.D. isimli üç kişi yaralandı.
Çatışmaya dönüşen kavganın bir kıraathanede komşular arasında "Küfür" nedeniyle çıktığı belirlendi. Olaya karıştığı tespit edilen M.D. yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen M.D., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çatışmaya yol açan kavganın başladığı kıraathanenin ruhsatsız olduğu belirlendi. Söz konusu kıraathanede yapılan kontrollerde 780 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Kıraathane mühürlendi.