Küfür cinayetinin şüphelileri duvara yansıyan gölge sayesinde yakalandı

ŞÜPHELİLERİ GÖLGELERİ ELE VERDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce yapılan ihbarda darp sonucu yaralanan kişinin Uğur Güzel olabileceğini değerlendirerek, araştırma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yerde bir kişiyi darbeden grubun duvara yansıyan gölgeleri tespit edildi. Duvara yansıyan gölge görüntüde, Uğur Güzel'in kafa darbesiyle yere düşmesi ve yerde tekmelenmesi görüldü. Gölgelerden grubun 4 kişi olduğu tespit edildi. Aynı bölgede taksiye binerken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıyan 4 kişiden şüphelenen polis, bu kişilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerini tespit etti. Bu sırada darp sonucu yaralanan Uğur Güzel'in, aynı akşam kendi imkanlarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduğu; ancak tedaviyi yarım bırakıp, acil servisten ayrıldığı belirlendi.