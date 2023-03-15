Küfür Etmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Küfür Edince Oruç Bozulur Mu,Zedelenir Mi?

Orucu bozan ve bozmayan şeyler, Mübarek Ramazan ayı ile beraber yeniden gündem konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama geldi. Diyanet'in açıklaması ile birlikte, küfür etmek orucu bozar mı ve oruçlu iken kötü söz söylenirse ne olur soruları da netlik kazandı. Bilindiği gibi, farz olan oruç ibadeti sırasında bazı durumlar orucu bozabildiği gibi, bazıları ise bozmuyor. Peki, küfür etmek orucu bozar mı, ağızdan kötü söz söylenirse oruç gider mi? İşte, Diyanet'in oruçluyken küfür edilir mi açıklaması
Hiç kuşkusuz birisine karşı kırıcı ve kötü sözcük kullanmak,Ramazan ayı dışında da İslamiyet tarafından tasvip edilen bir davranış değil. Ancak yine de bazı hallerde kendilerine hakim olamayan kişiler, Ramazan ayında küfür etmenin oruca olan etkisini merak ediyor. Bu konu hakkında diyanet ise şu açıklamayı yaptı:
İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bu nedenle oruçlu olana veya olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır. Küfür ve kötü sözün oruca etkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcuttur ancak Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resulullah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." Buyurmaktadır.
Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman'a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir''.
Genel itibari ile, küfür etme halinin orucu bozmasından öte, İslamiyet ile hiç uyuşmayan bir durum üzerinde durulmuştur. Küfürün orucu bozmasından öte, imanı bozduğu konusu ön plana çıkmaktadır.