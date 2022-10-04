Küfür ettin kavgası 1 can aldı

Adana'da 13 yaşındaki Y.K., kendisine küfrettiğini iddia ettiği Sinan Ali Yüceer'i babası Emrullah K.'ye şikayet etti. Bunun üzerine baba Emrullah K., yanına 3 arkadaşını alıp Sinan Ali Yüceer'in evini bastı. Sinan Ali Yüceer, kardeşi Emrah Yüceer ve babası Ali Şahin Yüceer ile birlikte evine gelen grupla kavga etmeye başladı. Olayda Emrah Yüceer, Cemil Büyükbaş tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastane kaldırılan yaralı adam, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar 3 kişi tutuklandı.

EVLERİ GÖZETLEDİN İDDİASI

Olay, 24 Eylül'de Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen mahalle muhtarı Semra Ö. (60), Y.K. (13) isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelendi. Bu sırada evine giden Sinan Ali Yüceer (40), Semra Ö.'yü görünce yanına gidip, sohbet ederek yaşlı kadını evine giderken eşlik etti. Kadın muhtar, Sinan Ali Yüceer'e; Y.K.'yı göstererek şüphelendiğini söyledi. Sinan Ali Yüceer, muhtarı evi bıraktıktan sonra Y.K.'ya, "Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?" dedi. Çocuk ise iddiaya göre, "Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın?" diye cevap verdi.

2 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bunun üzerine Sinan Ali Yüceer de çocuğa küfür etti. Evine dönen Y.K.'nin durumu annesine anlatması üzerine babası Emrullah K. (37), 3 arkadaşıyla birlikte mahalleye geldi. Emrullah K., evine gittiği Sinan Ali Yüceer, kardeşi Emrah Yüceer(37) ve babası Ali Şahin Yüceer(64) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ali Şahin Yüceer, Emrullah K.'yi kolundan bıçakladı. Emrullah K.'nin arkadaşı Cemil Büyükbaş (32) ise bıçakla Emrah Yüceer'i göğsünden ve karnından yaraladı.

2 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ağır yaralı Yüceer ise ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrah Yüceer, doktorların müdahalesine rağmen 26 Eylül günü hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah K., arkadaşları Musap E. (25) ve Cemil Büyükbaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, karşı gruptaki Ali Şahin Yüceer, Sinan Ali Yüceer, Hüseyin H. (37) ile Kurtuluş D. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.