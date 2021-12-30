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Giriş Tarihi: 30.12.2021 08:41

'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu

DHA
’Küfür’ nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu

Adana'da Emrah Altaş (35), apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. (19) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturan Emrah Altaş, iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı. Bunun üzerine Altaş ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği Altaş'ı bacağından yaraladı. Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu
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