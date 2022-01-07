Küfürbaz başkan yakalandı

İYİ Parti Kocaeli ili Dilovası İlçesi Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından yapmış olduğu videolu paylaşım ile AK Partiyi destekleyenlere ağza alınmayacak küfürler savurdu. Videoda isteyen herkes paylaşabilir diyen göçmez, sonra gelen tepkiler üzerine profilini kilitledi. Gelen tepkiler ve yapılan şikâyetler üzerine, küfürbaz başkan Göçmen hakkında önceki gün yakalama kararı çıkartıldı. Adreslerinde bulunamayan göçmez, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından öğle saatlerinde Dilovası İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

NE YAPMIŞTI?

Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Mahalle Başkanı olan Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu videolu paylaşımda, AK Partili seçmene ettiği küfürler ile herkesi şoke etti. Çektiği videoda, bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, Sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dâhil, bütün AK Partililere ana avrat küfretti. Videonun devamında, isteyenlerin istediği yerde videoyu paylaşabileceğini söyleyen Göçmez, paylaşımından 1 saat geçmeden, aldığı tepkilerden olacak ki, daha önce üst kademede bulunan ve benzer olayları gerçekleştiren yöneticilerin yaptığı gibi, kurtuluşu sosyal medya hesabını kilitlemekte buldu. Ayrıca hesabında İYİ Parti Mahalle Başkanı ibaresini kaldırdığı görüldü.