Küfürbaz başkanın ilişiğini kestiler

İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan Erhan Göçmez'le ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam saatlerinde sosyal medya siteleri üzerinden küfürlü paylaşımlarda bulunan Erhan Göçmez'in davranışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Daha önce çeşitli siyasi partilerde üyeliği bulunan Erhan Göçmez İYİ Parti'ye 3 ay önce üye olmuştur. Partimizde hiçbir görevi yoktur. İYİ Parti'nin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan paylaşımlarından dolayı Erhan Göçmez'in partimizle ilişiği ivedilikle kesilmiştir. Kendisi disipline sevk edilmiş ve istifa etmiştir. İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu partimizin hiçbir siyasi parti üyesine karşı önyargılı, tavırlı, tepkili olmadığını, her vatandaşın fikir özgürlüğüne saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Biz başka kimseler gibi ötekileştirmek yerine bütün Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye'yi bütün renkleriyle İYİ bir geleceğe hazırlamak için çabalayan ve bu uğurda siyaset üreten bir partiyiz. Dün sosyal medyaya yansıyan bahse konu olayla ilgili özür diler, benzer hiçbir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi saygıyla duyururuz."