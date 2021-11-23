Haberler Yaşam Haberleri Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 01:03

Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir dönerci dükkanında ‘küfürleşme’ nedeniyle başladığı ileri sürülen ve sokağa taşan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Olayın şüphelileri polis ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir dönerci dükkanına gelen kalabalık grup ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla birlikte A.S., ve V.S.S., isimli şahıslar ile grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) aldıkları bıçak darbeleri ile A.A. (24) ise kavgada kolundan yaralandı. İşletme sahiplerinden A.S.'nin de elinden yaralandığı bıçaklı kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan S.Ö., ile A.A., özel bir hastaneye G.A., ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habip Ay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İşletme sahiplerinden V.S.S., ile elinden yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan A.S., ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, suç aletine polisler tarafından el konuldu.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde ve sokakta incelemede bulunurken, savcının incelemesinin ardından Ay'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ay'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmanın sürdüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Müslüme neden ve nasıl öldü? Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıkladı! "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız"
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
Açık Öğretim AÖF sınav yerleri giriş belgesi erişime açıldı! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan 3 büyüklere şok sözler! “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, fiyasko…”
ARKADAŞINA GÖNDER
Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA