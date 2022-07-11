Küfürleşme sonucu arkadaşını öldürdü

Olay saat 16.30 sıralarında Gödene Mahallesi Haneden Caddesi üzerinde meydana geldi. Besim Aslan ve Emrah Türk arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğini alıp gelen Aslan, Emrah Türk'ü sırtından vurdu. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Türk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Katil zanlısı Besim Aslan'da suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Aslan'ın birçok suçtan poliste suç kaydının olduğu belirtildi.