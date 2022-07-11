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Giriş Tarihi: 11.7.2022 18:17 Son Güncelleme: 11.7.2022 19:05

Küfürleşme sonucu arkadaşını öldürdü

Konya’nın Meram ilçesinde 21 yaşındaki Besim Aslan küfürleşme sonucu arkadaşı 35 yaşındaki Emrah Türk’ü av tüfeği ile vurarak öldürdü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Küfürleşme sonucu arkadaşını öldürdü

Olay saat 16.30 sıralarında Gödene Mahallesi Haneden Caddesi üzerinde meydana geldi. Besim Aslan ve Emrah Türk arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğini alıp gelen Aslan, Emrah Türk'ü sırtından vurdu. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Türk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Katil zanlısı Besim Aslan'da suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Aslan'ın birçok suçtan poliste suç kaydının olduğu belirtildi.

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Küfürleşme sonucu arkadaşını öldürdü
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