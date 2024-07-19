Küfürlü kavgada kan aktı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir tekstil atölyesinde 2 Temmuz günü iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan küfürlü kavgada Bayram Gündoğdu feci şekilde darp edildi. Bilinci kapalı şekilde "Yolda bulduk" denilerek hastane acil servisine bırakılan adam ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Ancak talihsiz adam tüm çabalara rağmen 8 Temmuz günü yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, mağdurun hastaneye getirildiği otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin C.F.D. adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu olay günü Bayram Gündoğdu'nun bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu dövülerek ağır yaralandığını tespit etti. Polis şüpheliyi dövüp hastaneye bırakan kişilerin C.F.D. ve S.Y.Ç. olduğunu belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.İstanbul'dan kaçtıkları belirlenen iki şüphelinin izi Edirne'de bulundu. Edirne Jandarma ekipleri tarafından bir evde saklandıkları belirlenen C.F.D. ve S.Y.Ç. gözaltına alındı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüpheliler cinayeti itiraf etti. Şüphelilerin tartışma sırasında amcalarına küfreden Bayram Gündoğdu'yu dövdüklerini, bayılınca hastaneye bıraktıklarını anlattıkları öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.