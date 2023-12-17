Kula ilçesinde yapımı tamamlanan jeotermal serada ilk fidan dikildi

Kula Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve geçtiğimiz ay tamamlanan jeotermal serada ilk fidanlar dikildi.

Yıllık 1500 ton ile 2000 ton arasında üretimin yapılabileceği sera, jeotermal kaynaklar kullanılarak ısınması sağlanacak. Serada kullanılan sıcak su daha sonra inşaatı devam eden turistik jeotermal tesiste kullanılarak değerlendirilecek.

Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu projesi, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEP)" kapsamında hazırlanan programa AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da katıldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Zafer Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kula Belediyesi iş birliğinde 135 dönüm alanda 50 dönüm kapalı alanda domates üretimi yapılacak. İnşallah yıllık 2000 tona yakın domatesin üretilecek. Bu yapılan sera sayesinde, jeotermal kaynakların kullanımı sayesinde bu bölge seracılığın merkezi haline gelecek. Yapılan bu örnek proje sayesinde su akıyor, Kulalı bakıyor tabiri ortadan kalkacak, inşallah şimdiden sonra bu su ekonomiye kazandırılacağını ifade etti.

İlk fidan dikim töreninde konuşan İzmir Milletvekili Dr. Kasapoğlu "1923-2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılındayız. Yeni bir yüzyıla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılına başladık. Kadim şehir Kula tüm bu güçlü altyapısıyla çok ama çok güçlü bir giriş yaptı hamdolsun. Ata yurdumuzdayız, büyüklerimizin kendileri döneminde, o süreçte katkıları olmuş. Rabbimizin verdiği jeotermal suyu Emir Kaplıcaları olarak çalıştırmışlardır ama yeni nesil olarak bizim bu uyu israf etmememiz lazım. Yıllarca belki bakılmış geçilmiş ama artık Kulalı bu suyu artık değerlendirecek. Kula'nın domatesini Türkiye'nin dört bir tarafına, dünyanın dört bir tarafına ihraç edecek." diye konuştu.

İlk kez domates fidanın dikildiği serada, İzmir Milletvekilli Kasapoğlu, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun sera hakkında yetkililerden bilgi aldı. Domates fidanı diken Kasapoğlu, serada çalışan işçilerle sohbet etti.

Törene, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hüseyin Toun, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Belediye Meclis Üyleri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Programına AK Parti İlçe Teşkilatı ziyareti ve ardından Kula Ülkü Ocaklarını ziyaret ile devam eden Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti.