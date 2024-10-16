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Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:36

Kula’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kula’da 13 kişi gözaltına alındı.

İHA
Kula’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Manisa'nın Kula ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kula'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde G.G., A.E., B.S., Ş.K., R.B., E.S., H.E., S.K., A.S., H.Ü., H.K., S.K., ve S.T. isimli şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.
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Kula’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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