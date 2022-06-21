Kulağa Kaçan Su Nasıl Çıkar? Denizde Ve Havuzda Kulağa Kaçan Su En Kolay Nasıl Çıkarılır?

Kulağın anatomik yapısı sebebiyle bazı durumlarda içine sıvı ve katı cisimlerin kaçması muhtemel bir durumdur. Banyo yaparken ya da yüzerken dikkatsiz bazı hamleler sonucunda kulağa su kaçabilir. Kulağa su kaçtığı vakit su çıkarılmazsa, ilerleyen vakitte kulakta ağrı, uğultu ve enfeksiyona sebep olabilmektedir. Denizde kulağa kaçan su nasıl çıkarılır? Kulaktaki su en kolay nasıl çıkarılır? İşte detaylı yanıtlar...

Kulağa Kaçan Su Nasıl Çıkar?

Kulağa su kaçması oldukça normal ve herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Kulağa az miktarda su kaçması duş esnasında sıklıkla karşılaşılan bir durum iken, rahatsızlık verecek bir miktarda su kaçması durumunda kulaktaki o suyun çıkarılması gereklidir. Kulaktaki su çıkarılmadığı vakit, kulakta uğultu, ağrı ve enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir. Kulaktaki suyu çıkarmanın en kolay yollarını sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Başı yan çevirerek, içine su kaçan kulağı yere paralel bir açıya getirip bu kulağa avuç içini kapatıp bastırdıktan 1-2 saniye sonra çekip, bu işi tekrarlayarak doğal vakumlama işlemi yapmış ve suyun çıkışını kolaylaştırabilirsiniz.

Kulak pamuğuyla kulak içini dikkatlice temizlemek, kulak içindeki suyun çıkmasına fayda sağlayacaktır.

Çiğneme ve esneme hareketleri dış kulak yolunu esnettiği için, kulağa su kaçması durumunda sakız çiğnemek suyun çıkmasına yardımcı olacaktır.

Denizde Ve Havuzda Kulağa Kaçan Su Nasıl Çıkar?

Deniz ve havuz sezonun açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi deniz tatili yapmaya başlamış bulunmaktadır. Havuzda ve denizde yüzmek yaz mevsiminin en keyif verici aktivitelerinden birisidir lakin bu esnafa kulağa su kaçması kişiye rahatsızlık veren tatsız bir durumdur.

Havuza yahut denize baş aşağı şiddetli atlayış yapmak, kafa bölgesine dalga çarpması gibi durumlarda kulağa su kaçması tatilcilerin başına sıklıkla gelen bir vakadır. Bu durumu yani kulağa su kaçmasını en az sıkıntıyla atlatmak için bazı yöntemler vardır;

Valsava Manevrası

Valsalva manevrasını yapmak, östaki tüplerini açıp, kulak zarının dışarı doğru bombeleşmesini sağlayarak kulaklarını açılmasına yardımcı olacak suyun dışarı atılmasını sağlar. Ağız kapatılıp, burun delikleri parmaklarla sıkıştırıldıktan sonra derin bir nefes alıp bu nefesi yavaşça burundan vererek östaki borularını açmış, suyun dışarı atılmasını sağlamış olursunuz.

Oksijenli Su

Oksijenli su diğer ismiyle Hidrojen peroksit kulağa kaçan sudan kurtulmanın en etkili yollarından birisidir. Damlalık yoluyla su kaçan kulağa birkaç damla oksijenli su damlatmak, kulaktaki suyun çıkışını kolaylaştıracaktır.

Saç Kurutma Makinesi

Sac kurutma makinesinin verdiği düzenli ve esintili ısı, kulak içindeki suyun hızla buharlaşmasına yardımcı olacaktır.