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Giriş Tarihi: 15.6.2022 20:01 Son Güncelleme: 15.6.2022 20:30

Karabük'te korkunç olay! Kulağındaki kulaklık hayatına mal oldu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te korkunç olay! Kulağındaki kulaklık hayatına mal oldu

Karabük'te meydana gelen tren kazasında kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek tren yolundan karşıya geçen temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Olay akşamüzeri Karabük merkezden geçen hemzemin geçidinde meydana geldi. Bariyerler kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Karabük Belediyesi temizlik işçisi Abdülsamet Tunç (24), gar istikametine gitmekte olan yük treninin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Görgü tanıklarına göre telefonla konuşup kulağında kulaklık bulunan Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak şerit çekti. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve olay yerine gelen cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili kendi özel sosyal medya hesabından hayatını kaybeden belediyede görevli temizlik işçisi Abdülsamet Tunç için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

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Emniyet yetkilileri ve uzmanlar özellikle gençleri uyararak,"Maalesef trafik akışının olduğu yerlerde, sokak ve caddeler de gençlerimiz cep telefonlarından müzik dinlemek için kulaklık takıyorlar, arkadan gelen veya karşı karşıya geçerken gelen araçların korna ve diğer sesleri duymadıkları için bazen ölümlü kazalara sebep oluyor. Onun için lütfen sabit veya toplu taşıma araçları ile yolculuk esnasında oturduklarında müzik dinleyeceklerse dinlesinler, yürürken kulaklıklarında kulaklık olması hayatlarına mal olabilir" dediler.

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Karabük'te korkunç olay! Kulağındaki kulaklık hayatına mal oldu
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