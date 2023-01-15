Kulak benzerliğine 11 yıl hapis cezası

İstanbul Avcılar'da işletmesindeki 2 müşterinin kredi kartının kopyalanması sonucu davalık olan olan Savaş Karaçam, kulağı şüpheliyle benzediği için 12 yıl hapis cezası aldı. Kopya kartlar ile iki müşterinin kartından toplamda 3 bin lira para çeken kişinin ATM'e kamerasına yansıyan görüntüsü, işletmeci Karaçam ile karşılaştırıldı. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporda; Karaçam'la ATM'deki şahsın sakallarının farklı olduğu, yüz, burun, ağız biçimi ve çene çukurunun ise mukayeseye elverişli olmadığı kaydedildi. Yalnızca kulak benzerliği ile şüpheli durumuna düşen Karaçam, olay günü ailesiyle birlikte piknikte olduğuna dair fotoğraflar sundu. Jandarma Kriminal Laboratuvarının sadece kulak benzerliği bulduğunu, kendisinin işletmeci olarak böyle bir eylem yapmasının mümkün olmayacağını söyledi. Ancak savcılık Karaçam için her bir müşteri için 8 yıla kadar toplamda 16 yıl hapis istedi. Mahkeme ise Karaçam hakkında 11 yıl 8 ay hapis kararı verdi.