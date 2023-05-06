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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Kulak temizletmeye gitti, sağır oldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kulak temizletmeye gitti, sağır oldu
İstanbul'da Yasemin T. kulaklarındaki egzama türü hafif kaşıntı sebebiyle 21 Şubat'ta Beşiktaş'taki özel hastanenin kulak-burun-boğaz servisinden Prof. Dr. Arzu T.'ye muayene oldu. Arzu T. hastanın kulağını temizlemek için "alkol borik" olarak bilinen bir sıvı kullandı. Yasemin T. tam bu anda kulağında acı ve patlama hissiyle çığlık attı. Tedavinin sonlandırılmasını istese de doktor tedaviye devam etti.



Yasemin T.'nin sağ kulağından boğazına doğru akan sıvı dilini uyuşturdu ve 15 gün geçmedi. Aynı hastanede odyolog ve vertigo testi yapıldı. Bu sırada sağ gözünde hareket problemi tespit edildi. Tedavi için gittiği hastaneden işitme kaybıyla çıkan hasta bir hafta sonunda ağrıları geçmeyince farklı bir hastaneye gitti. Yasemin T.'ye doktorlar, sağ kulak zarında 6-7 mm çapında delik ve yüzde 45 oranında işitme kaybı oluştuğu bilgisini verdi. Tedavi olmak için gittiği hastaneden işitme kaybıyla çıkan Yasemin T., Arzu T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Kulak temizletmeye gitti, sağır oldu
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