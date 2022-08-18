Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar

Ümraniye ve Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylar iddialara göre şöyle yaşandı.

Sokakta yürüyen yaşlı bir şahsın yanına gelen dolandırıcı elindeki külçe altına benzeyen çakmağı vatandaşa gösterip bu altını bozdurmam gerekiyor dedi.

Yakınlarda kuyumcu yok sen bana 5 bin lira var sana vereyim acil ihtiyacım var diyerek elindeki 10 liralık altın görünümlü çakmağı sattı. Ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.