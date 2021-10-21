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Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:55 Son Güncelleme: 21.10.2021 16:09

Küle dönen evde bir tek Kur-an-ı Kerim yanmadı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Küle dönen evde bir tek Kur-an-ı Kerim yanmadı

Kayseri'de bir apartmanın 13. katında çıkan yangında ev küle döndü. Yangın sonrası inceleme yapan itfaiye ekibi, evde sadece Kur'an-ı Kerim'in yanmadığını belirledi.

Merkez Kocasinan İlçesi Yakut Mahallesinde bir apartmanını 13. katındaki dairede sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Tüm eşyaların küle döndüğü evde inceleme yapan itfaiye ekibi, evde sadece Kur'an-ı Kerim'im sayfalarının yanmadığı belirledi. Kapak kısmı yanan ancak içerisinde hiç bir yanık oluşmayan Kur'a-ı Kerim'in yanmaması itfaiye ekiplerini de şaşırttı.

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Küle dönen evde bir tek Kur-an-ı Kerim yanmadı
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