Küle dönen evde bir tek Kur-an-ı Kerim yanmadı

Merkez Kocasinan İlçesi Yakut Mahallesinde bir apartmanını 13. katındaki dairede sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Tüm eşyaların küle döndüğü evde inceleme yapan itfaiye ekibi, evde sadece Kur'an-ı Kerim'im sayfalarının yanmadığı belirledi. Kapak kısmı yanan ancak içerisinde hiç bir yanık oluşmayan Kur'a-ı Kerim'in yanmaması itfaiye ekiplerini de şaşırttı.