Küle dönen evde yanarak can verdi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi Karaağaç mezrasında bulunan bir evden alevler yükseldi. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler Ramazan Gümüş ve Erdoğan Gümüş'ün evine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi.