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Giriş Tarihi: 12.1.2023 13:17 Son Güncelleme: 12.1.2023 13:37

Küle dönen evde yanarak can verdi

Balıkesir’de çıkan ve iki evi küle çeviren feci yangın can aldı. 3 saatte söndürülen yangında 36 yaşındaki Ramazan Gümüş hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Küle dönen evde yanarak can verdi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi Karaağaç mezrasında bulunan bir evden alevler yükseldi. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler Ramazan Gümüş ve Erdoğan Gümüş'ün evine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi.

İÇERİDE CESETLE KARŞILAŞTILAR

Alevleri söndüren ve soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri yanan eve girdiğinde Ramazan Gümüş'ün yanmış cesedi ile karşılaştı.

Ceset ekiplerce yanan evden çıkartılırken, Ramazan Gümüş'ün akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Küle dönen evde yanarak can verdi
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