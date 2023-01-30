Kullandığı aracın altında kalan uzman çavuş hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli Konya, Akşehirli 32 yaşındaki uzman çavuş Abdullah Arslan yönetimindeki otomobil, D 400 Karayolu İtfaiye Kavşağında, Mersin istikametinden gelen araçla çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Servisine haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Anamur Devlet hastanesine kaldırılan Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.