Kullandığı traktörün altında kalıp can verdi

Kaza, saat 09.30 sıralarında Silivri Akören Mahallesi Sıvat Sokakta meydana geldi. Zafer Önder, bir yakınına ait traktörle kendi evine doğru yola çıktı. Önder, Sıvat sokağa geldiğinde yol kenarındaki çukuru fark etmedi.

Tekerlekleri boşluğa düşen traktör yol kenarındaki çukurun içine doğru devrildi. Önder, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Önder'i çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Önder'in üzerindeki tekerleği kaldırdı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Önder'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mimarsinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.