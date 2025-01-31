Kullanılmayan motosiklete geçiş ihlali cezası! Plaka yanlış okundu, zincirli araca ceza geldi

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış plaka kaydının yapılması motosiklet sahibi Lokantacı Yunus Genç'i şoka uğrattı. Beşiktaş Emirhan Caddesi üzerindeki lokantanın işletmecilerinden Yunus Genç, iş yerinin önünde elektrik direğine kilitli olan motosikletine gece saatlerinde Mahmutbey G-01 gişesinden 965 liralık kamyonet ve birinci sınıf araç geçiş ihlali cezası gelince neye uğradığına şaşırdı.

Motosikletinin gece boyunca direğe zincirle kilitli olduğunu ve hiç hareket etmemesine rağmen Mahmutbey gişelerden geçiş ihlali cezası gelmesine akıl sır erdiremediğini belirten Yunus Genç, "Lokantamızda paket servisi yaptığımız motosikletimiz iş yeri kapandıktan sonra elektrik direğine zincirle kilitleniyor. Anahtarı da bende olmasına ve hiçbir yere gitmemesine rağmen gece 01.00 sıralarında Mahmutbey gişelerden geçiş ihlali yaptığı belirtilerek birinci sınıf araçlar için geçerli olan 965 liralık ceza geldi. Hemen YSS köprüsü ve Otoyol sisteminden gönderilen cezaya itirazda bulunduk. Bulunduğumuz itiraz üzerine bize cevap olarak farklı bir aracın geçiş yaptığının tespit edildiğine dair cevap gönderildi. Plakadaki bir harfin yanlış okunması sonucu kilitli olan motosiklete birinci sınıf araç cezasının gönderildiğinin ortaya çıktığını gördük." Dedi.