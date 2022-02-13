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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Küllerinden doğdu

Küllerinden doğdu

Antalya Manavgat’ta, geçen yaz Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında kül olan 2 binin üzerinde ev, işyeri ve deponun yapımında son aşamaya gelindi

Antalya Manavgat'ta, 28 Temmuz 2021'de 4 farklı noktada aynı anda başlayan ve 10 günde söndürülen Cumhuriyetin en büyük orman yangınında kül olan evlerin yerine yenileri yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yöresel mimariye uygun, hak sahibinin istediği şekilde inşasına devam edilen evlerine kavuşmak için ilçe halkı gün sayıyor. Çevre Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içinde tamamlayacaklarını söylemesine rağmen bazı evler hedeflenen süreden önce yapıldı.



'ALLAH RAZI OLSUN, SON SİSTEM'
Yangının en çok etkilenen ve 94 evin yandığı Demirciler Mahallesi ise şantiyeyi andırıyor. Tek ya da 2 katlı ve yöresel mimariye uygun olarak planlanan yeni evlerin yapımı son hızla devam ediyor. Hak sahipleri ise her gün yanan evlerinin yerinde yükselen yeni inşaat çalışmalarını takip ediyor. Köylülerden Zeynep Arslan, "Evim hızlı bir şekilde 3+1 olarak yapıldı. İnşaat süresince de her gün geldik. Çok güzel oldu. Bu bölgede ilk benim evim yapıldı. 5 ayda bitti, teslim edilmesini ve taşınmayı bekliyoruz" dedi. Evinin kaba inşaatı tamamlaman Erdem Aydın ise "Ramazan Bayramı'na teslim edileceğini öğrendim. Yani iki bayram yaşayacağız. Allah var, bu ev eskisine göre daha iyi. Son sistem ev yapılıyor" diye konuştu.

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