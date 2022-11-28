Kültepe’nin 75 yıllık rüyası gerçek oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bağpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden kayadan oyma müze projesini yerinde inceledi.

MEDENİYETE IŞIK TUTACAK BİR MÜZE

Müze çalışmaları sonunda medeniyete ışık tutan bir projenin gerçekleşeceğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kaya oyma yöntemiyle yapılan müzede Kültepe'den çıkarılan eserlerin sergileneceğini söyledi. 8 ay sonra kazıların sona ereceğini belirten Başkan Büyükkılıç; "Müzenin düzenlemesi yapıldıktan sonra Fikri hocamızın Kültepe'den çıkartmış olduğu eserler sergilenmesi sağlanacak. Bir uğrak yer olarak medeniyete ışık tutan ticari ve sosyal hayatımızı bir bakıma yeniden değerlendirmeye fırsat verecek bir çalışma olacak" diye konuştu.

"KÜLTEPE'NİN 75 YILLIK RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR"

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, Kültepe'nin 75 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini belirterek, "Hem Türkiye'ye örnek hem de dünyada benzeri olmayan bir müze olacak. Kültepe'nin 75 yıllık rüyası gerçekleşiyor, bağımsız olarak bir müzesi olacak" dedi.

Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ederken, buradan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserler için Kültepe Tablet Müzesi Projesi hayata geçirilerek, yerin altındaki kültürel birikim burada sergilenecek.