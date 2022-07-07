Haberler Yaşam Haberleri Kültür Bakanlığından “Bağımlılık” üzerine oyun yazma yarışması düzenliyor
Giriş Tarihi: 7.7.2022 16:04 Son Güncelleme: 7.7.2022 16:05

Kültür Bakanlığından “Bağımlılık” üzerine oyun yazma yarışması düzenliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla “Bağımlılık” konulu bir oyun yazma yarışması düzenleyecek.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kültür Bakanlığından “Bağımlılık” üzerine oyun yazma yarışması düzenliyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün başvurularını 7 Temmuz'da kabul etmeye başladığı yarışmada internet, madde kullanımı, kumar gibi her türlü bağımlılık unsurları tiyatro sanatı çerçevesinde ele alınarak bu konuda farkındalık arttırılacak.

Son başvuru tarihinin 30 Aralık olarak belirlendiği yarışma ile ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk tiyatrosuna özgün yapıtların, yeni bakış açılarının kazandırılması da sağlanacak. Yarışmaya yurt içinden ya da yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilecek. Eserlerin özgün olması gerekirken öykü, roman, şiir, uyarlama eserler, kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılacak.

Bir kişi yarışmaya en fazla bir eserle başvuru yapabilecek olup, eserlerde kullanılan dilin mutlaka Türkçe olması ve eserin öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olması gerekecek. Yarışmaya katılan eserler Devlet Tiyatroları Edebi Kurul üyeleri tarafından tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecek.

Yarışma sonuçları 27 Mart 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde ve kurumsal sosyal medya hesaplarında açıklanacak.

Dereceye giren oyunlar Devlet Tiyatroları repertuvar havuzuna alınarak birincilik ödülü olarak 45 bin lira, ikincilik ödülü 42 bin 500 lira, üçüncülük ödülü 40 bin lira takdim edilecek. Birinci Mansiyon Ödülü 37 bin 500 lira ve ikinci Mansiyon Ödülü de 35 bin lira olacak.

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Kültür Bakanlığından “Bağımlılık” üzerine oyun yazma yarışması düzenliyor
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