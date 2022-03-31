Kültür Başkenti Bursa’da renkli açılış

ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı düzenlendi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Binali Yıldırım, "Birbirimize kenetleneceğiz, kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Ancak bir olursak, iri olursak, diri olursak hiç kimse bize bir şey yapamaz" dedi. Bakan Ersoy da, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı da açılış töreniyle eş zamanlı olarak kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Etkinliğe, 20 ülke, 20 solist ve 50 sanat topluluğundan oluşan 700 sanatçı katılırken Türk devletlerinden gelen grupların sergilediği performans ve dansların yanı sıra devasa ışık ve gölge oyunlarına yer verildi. AA