Kültür raylarla buluşuyor

Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk seferine 11 Nisan Cuma günü başlayacağı duyuruldu. Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan cuma günleri, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak" dedi.

TURİSTİK MOLALAR VERİLECEK

"Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje" ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan hareket edecek trenimiz Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" diye konuştu.