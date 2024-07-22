Kültür ve sanata Manukyan engeli

Kültür ve sanat alanda merkez noktalardan biri olarak kullanılmak üzere 2022 yılında yıkımı yapılan Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak'ta 2 yıldır çivi dahi çakılmadı. Yıkımın ve yapımının mülk sahiplerine ait olduğu projede bölgedeki birçok yapının sahibi olan Manukyan ailesi ise sessizliğini koruyor. Türkiye'nin 'Genelev Patroniçesi' olarak tanıdığı Matild Manukyan ile özdeşleşen Zürafa Sokak ve çevresi, 2022 yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda yıkıldı.Kültür ve sanat merkezi olarak planlanan alanda ne yapılacağına dair uzman isimler ve hak sahipleriyle toplantılar yapıldıktan sonra çalışmalara başlanması planlanıyordu.Fakat planlananın aksine yıkımı gerçekleştirilen Zürafa sokak ve çevresinde 2 yılın ardından tek bir çivi dahi çakılmadı. Manukyan'ın mirasçılarından Dora Çilingir, daha önce yaptığı açıklamada projede belediyenin düzenleyici olduğunu, sorumluluğunun mülk sahiplerinde olduğunu ifade etmişti. Dora Çilingir'in yaptığı açıklamanın üzerinden ise 1 yıl geçti ancak alanda her hangi bir çalışma başlatılmadı.2 yıl önce yapılan yıkım çalışmalarında Çengiz Sokağı üzerinde 200 yıllık tarihi bir hamam ortaya çıkmıştı. Tescil kararı bulunan ve aslına uygun şekilde değerlendirilmesi planlanan hamam ise çürümeye terk edildi. Oğuzhan UYSAL-Batuhan ALTINBAŞ