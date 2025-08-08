Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Zonguldak’ta konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret ederek Zonguldak'ta yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve kente katkı sağlayacak hizmetlerin takipçisi olmak amacıyla kente geldiklerini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zonguldak programı kapsamında Filyos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Filyos Antik Kenti'ni ziyaretinde kazı alanında incelemelerde bulunan Ersoy, Kazı Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy'un incelemelerine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Ziyaretin ardından Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Ersoy, kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'u, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Feyyaz Öz, belediye başkanları, partililer karşıladı. Ersoy, konuşmasının başında geçtiğimiz gün hayatını kaybeden AK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun'u anarak, "Siyasi nezaketi, tecrübesi ve duruşuyla herkesin takdirini kazanmış değerli dava arkadaşımızı minnetle anıyorum. Bu programın ardından Uzun Mehmet Camisi'nde kendisine son görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

"ŞEHİRLER ARTIK BİRBİRLERİYLE REKABET EDİYOR"

AK Parti Genel Merkezi'nin başlattığı Türkiye Buluşmaları kapsamında Zonguldak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, kültür ve turizm alanında şehrin sahip olduğu potansiyelin doğru ve etkin yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Turizmde artık ülkeler arası değil, şehirler arası rekabetin yaşandığını söyleyen Ersoy, "Zonguldak'a daha fazla turist gelmesini istiyorsak, hedefler doğrultusunda ortak hareket etmek olacak" dedi.

"TANITIM ATAĞI TÜRKİYE'Yİ TURİZMDE ZİRVEYE TAŞIDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik sektör ilan etmesinin ardından büyük adımlar attıklarını belirten Ersoy, devrim niteliğinde adımlar attıklarını ifade etti. Ersoy, İstanbul, Antalya ve Muğla gibi şehirlerin tanıtım filmlerinin Amerika'da en çok izlenen TV programlarında yayınlandığını ifade etti. Almanya, Japonya ve Rusya gibi ülkelerde yürütülen tanıtım faaliyetlerinin Trabzon, Mardin ve Zonguldak gibi şehirleri de kapsadığını söyledi.

'2025'İN İLK 6 AYINDA TURİZMDE 25,8 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİK"

Türkiye'nin turizm gelirinde rekor kırdığını belirten Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk altı ayında 25,8 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini, ziyaretçi sayısının 26 milyonu aştığını ve yıl sonu hedeflerinin 64 milyar dolar olduğunu vurguladı.

"ZONGULDAK'I ULUSLARARASI REKABETE HAZIRLIYORUZ"

Zonguldak'ın doğal ve kültürel güzelliklerine dikkat çeken Ersoy, "Şehirlerimizi uluslararası rekabete hazır hale getirmek için potansiyeli en doğru şekilde analiz edip eksiklerimizi gidermeliyiz. Bakanlık olarak Zonguldak'ın uluslararası yarıştan en yüksek şekilde faydalanması için gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"TERÖRSÜZ, TÜRKİYE, KALKINMIŞ, REFAHINI ARTIRMIŞ, KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRMİŞ BİR TÜRKİYE DEMEKTİR"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin kritik bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkenin geleceğine dair kararlılık mesajları verdi.

Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için artık bizim kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Dünyada ülkemizin yıldızını daha da parlatmak adına yapacak çok işimiz var. Cumhuriyetimizin bu ikinci yüzyılında hayallerimizi gerçekleştirmek için şu anda çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirmiştir. 86 milyonun huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamasını esas alan bu sürecin sonunda Türkiye, önündeki en büyük engeli aşmış olacaktır.

Şunu açıkça belirtmek isterim ki; Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Bu da 81 şehrimizdeki 86 milyon vatandaşımızın yaşam standardını daha da yukarılara çekmesi, Zonguldak'ın zenginleşmesi, ekonomik olarak daha da güçlenmesi, Zonguldaklı kardeşlerimizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir. Yarım asırdır ülkemizin başına bela olan bu terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönemden geçiyoruz. Biz tarih boyunca büyük badireler atlatmış, en zor zamanlarda büyük zaferler elde etmiş bir milletiz. İnşallah hep birlikte el ele vererek ülkemizin güçlenmesine büyük katkılar sağlayacak bu süreci de hayırlısıyla atlatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Biz artık Türkiye'nin gündeminde terör gibi bir olumsuzluğun yer almaması gerektiğine inanıyoruz. Halkımızın yüzü gülsün, ülkemizin sokaklarında barış türküleri söylensin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın, şehirlerimiz dünya kentleriyle rekabet etsin, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin sözünün, gücünün tüm dünyada etkisini arttırmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki Zonguldak şehrimiz de emekçi ruhu ve iradesiyle bu yürüyüşte her zaman bizimle olacak, barışa, kardeşliğe ve güçlü Türkiye'ye doğru emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz.

Biz ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz için, Zonguldak için hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İl Başkanlığında anı defterini de imzaladı. İl Başkanı Mustafa Çağlayan da Bakan'a Devrek Bastonu hediye etti.