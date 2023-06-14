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Giriş Tarihi: 14.6.2023 18:54

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla fahri hemşehrilik beratı verilecek.

AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a Malatya’da fahri hemşehrilik beratı verilecek

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında toplanan meclis, gündem maddelerini oylayarak karara bağladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi yönündeki teklif, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oylanarak kabul edildi.

Bakan Ersoy'a kente katkısı için teşekkür eden Selahattin Gürkan, şunları kaydetti:

"Hemşehrilik beratını, şehrimize, insanımıza, hemşehrilerimize yapmış olduğu yardım ve çalışmalarla ilgili veriyoruz. Hakikaten Kültür ve Turizm Bakanı'mız depremin ilk gününden itibaren koordinasyon konusunda Malatya'da görevlendirilmiş olup Malatya'nın yaralarının sarılması noktasında gece gündüz, 24 saat çalıştı. Bakanlığımızın ve hükümetimizin imkanlarının Malatya'ya aktarılması noktasında büyük gayretler gösterdi."

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verilecek
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