Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Türkiye Sinema Festivali’ne ilişkin paylaşım:

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, festivalin 27-28 Eylül'de gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Paylaşımında, "70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak festivalde, yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak." açıklamasını yapan Ersoy, iki gün boyunca tüm filmlere sadece 80 lira tek bilet fiyatıyla erişim imkanı sunulduğunu belirtti.

Ersoy, "Bakanlığımızın desteği ve GNÇ ana sponsorluğuyla hayata geçen festival, 7'den 70'e herkesi salonlarda aynı coşkuyla bir araya getirecek. Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım" ifadesini kullandı.