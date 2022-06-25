Kültür ve Turizm Bakanlığı en az lise mezunu 167 kişilik personel alımına başladı! Kültür Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman kadar sürecek, şartları neler?

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

22 Haziranda başlayan personel alımı 30 Haziran 2022 tarihinde sonlanacak.

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.