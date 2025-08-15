Haberler Yaşam Haberleri KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 795 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.8.2025 21:26

Devlet kadrosunda görev almak isteyen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın personel alımlarını yakından takip ediyor. Bakanlık, farklı alanlarda toplam 795 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, KPSS puan üstünlüğü ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak. Başvuru sonuçları ve ilanlar, resmi olarak www.ktb.gov.tr ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden erişilebilecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına başvurular başladı mı? Başvuru şartları neler ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı alanlarda istihdam sağlamak üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya İşe Alım Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, Bakanlığın 795 kişilik personel alımıyla ilgili detaylar neler? Başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer önemli bilgiler nelerdir? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 795 personel alımı başvuruları 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya İşe Alım Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuru sonuçları ise www.ktb.gov.tr ve İşe Alım Kariyer Kapısı adreslerinden ilan edilecek.

Personel alımları, KPSS puan üstünlüğüne göre ve sözlü sınav ile gerçekleştirilecek. Sözlü sınav tarihleri ve sınav yerleri, başvuruların tamamlanmasının ardından aynı internet adreslerinden duyurulacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

KPSS puan sıralamasına göre yapılacak alımlar:

Büro Personeli: 207

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222

Temizlik Personeli: 154

Şoför: 69

Aşçı: 1

Sözlü sınav ile alınacak kadrolar:

Kütüphaneci: 102

Tekniker: 2

Teknisyen: 38

