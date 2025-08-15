KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 795 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman ve şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı alanlarda istihdam sağlamak üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya İşe Alım Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, Bakanlığın 795 kişilik personel alımıyla ilgili detaylar neler? Başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer önemli bilgiler nelerdir? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 795 personel alımı başvuruları 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya İşe Alım Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılabilecek.
Başvuru sonuçları ise www.ktb.gov.tr ve İşe Alım Kariyer Kapısı adreslerinden ilan edilecek.
Personel alımları, KPSS puan üstünlüğüne göre ve sözlü sınav ile gerçekleştirilecek. Sözlü sınav tarihleri ve sınav yerleri, başvuruların tamamlanmasının ardından aynı internet adreslerinden duyurulacak.