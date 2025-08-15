KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 795 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman ve şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı alanlarda istihdam sağlamak üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya İşe Alım Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, Bakanlığın 795 kişilik personel alımıyla ilgili detaylar neler? Başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer önemli bilgiler nelerdir? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…