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Giriş Tarihi: 28.6.2024

Kültür Yolu Festivali’nde Hatipoğlu rüzgârı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kültür Yolu Festivali’nde Hatipoğlu rüzgârı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Ayasofya Camii'nde ise akademisyen İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun "Dosta Doğru" programı düzenlendi. Müzisyen Emre Ermiş'in söylediği ilahiler ile başlayan program, Nihat Hatipoğlu'nun söyleşisiyle devam etti. Hatipoğlu, kalpleri ısıtan sohbetiyle Trabzonlular duygu dolu anlar yaşadı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Retrobüs" grubu, 80'li ve 90'lı yılların şarkılarıyla Trabzonlulara nostalji dolu anlar yaşattı.
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Kültür Yolu Festivali’nde Hatipoğlu rüzgârı
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