Kültür yolu Festivaline yoğun ilgi gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne vatandaşların ilgisi son günde de yoğun oldu. Festival kapsamında AKM'de Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 parçalık, 'Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Grand Pera'da ise Ölümünden 68 yıl sonra ikonik figür haline gelen Frida Kahlo'nun yaşamına dair bir yolculuk niteliğinde sergi düzenlendi. Frida Sergisi 26 Ekim'e, Picasso, Andy Warhol ve Salgado sergileri 31 Aralık'a, Da Vinci sergisi ise 15 Ocak 2025'e kadar devam edecek.

'RESİMLERİ KADAR EL YAZILARI DA ÇOK GÜZELMİŞ'

Frida Kahlo sergisini gezen ler Frida Kahlo'nun yaşadıklarını Acıları, hayatı ve aşklarını el yazılarını resimlerde görmenin heyecanını yaşadıklarını söylediler.

'PİCASSO'NUN ÖLÜMSÜZ ESERLERİNİ GÖRMEK İÇİN İL DIŞINDAN GELDİLER

AKM'de Picasso sergisini gezenler il dışından geldiklerini ve eserlerin İstanbul'a gelmesinin avantajı ile görüp Teorik olarak öğrendikleri bu ressamı uygulamalarıyla birlikte görmek, keşfetmek, fotoğraflamak, yakından bakmak, ve incelemenin olağanüstü bir deneyim olduğunu söylediler.