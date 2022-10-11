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Giriş Tarihi: 12.10.2022

‘Kültürel zenginliğimiz Anadolu’dan geliyor’

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
‘Kültürel zenginliğimiz Anadolu’dan geliyor’
Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı'nda, Ege Haftası etkinlikleri kapsamında Ege lezzetleri yolcularla buluştu.Türkiye ve dünyadaki 17 havalimanında yiyecek içecek hizmeti sunan BTA'nın Anadolu lezzetlerini günümüze taşıyan markası "Tadında Anadolu"nun Dış Hatlar Terminali'ndeki şubesinde Ege ve Mübadele Mutfağı'na yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner'in hazırladığı lezzetler yolcuların beğenisine sunuldu. Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Anadolu bir medeniyetler havzası. Kültürel zenginliğimiz, hoşgörümüz buradan geliyor. Tadında Anadolu'ya ülkemizin tanıtımına kattığı değer için teşekkür ediyorum" dedi.

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‘Kültürel zenginliğimiz Anadolu’dan geliyor’
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