Kulübede çıkan yangında yanarak öldü

Yeni yılın ilk saatlerinde ilçeye bağlı İzzetbey Mahallesi Recep Konuk Caddesi üzerindeki tren istasyonu yanındaki kulübede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlere hemen müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, içeriye girdiklerinde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin Mustafa Can'a ait olduğu tespit edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.