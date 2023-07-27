Kulübesinde kaybolmuştu: Fifi sosyal medyada yayınlanan ilanla bulundu!





'İLAN SAYESİNDE KAVUŞTUK'

Köpeklerine ödül ilanı sayesinde kavuştuklarını belirten Seyit Mercan ise şunları söyledi: ''Köpeğimiz kulübesinden ve bahçeden başka bir yere gitmez. Köpeğimiz kendisi kaybolmadı, kesinlikle bahçeye girip kulübesinden çıkarıp çaldılar. Kaybolduktan sonra 2 gün psikolojimiz bozuldu ve polise gidip, şikayetçi olduk. Çünkü bu tür cins köpekleri çalıp, para karşılığı başka birilerine satıyorlar. Polis, araştırma yaparken, sosyal medyadan 'Köpeğimi bulana 10 bin TL ödül' diye ilan yayınladım. Çünkü o şekilde çıkacağını biliyorum. İlandan sonra 2 gün geçti ve sosyal medya üzerinden ulaştılar. 'Köpeğin bizde köpeğini tarif eder misin?' dediler. Tarif ettim. Boğazındaki tasmasına, ziline, rengine kadar. Daha sonra bana 'Köpeğin bizde ama almak için başına koyduğun ödülü verirsen köpeğini geri veririz' dediler. Ben de Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerine ulaştım. Sağ olsunlar onlar da operasyon düzenledi. Sonra işte Fifi'mize kavuştuk."