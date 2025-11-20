Kulu’daki sazlık bölgesi iki gündür yanıyor

Konya'nın Kulu ilçesine 24 kilometre uzaklıkta Tuz Gölü Havzası içinde yer alan ve 55 yıl önce su taşkınlarını önlemek için oluşturulan Gök Gölü'ndeki sazlık bölgede önceki gün yangın çıktı. İklimsel değişiklik ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle bu yıl tamamen kuruyan gölün iç kısımlarındaki arazinin araçlar için uygun olmaması nedeniyle müdahalede güçlük çekildi. 50 hektarlık alanıyla birçok göçmen kuşun üremesine ev sahipliği yapan ve 1996'da sit alanı ilan edilen gölde iki gündür devam eden yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. DHA