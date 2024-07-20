Kulüp başkanının avukat kızı kazada öldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü avukat Ezgi Başak Akyürek Okul (32) hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Baray Alp Okul yaralandı. Feci kaza, dün saat 17.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Altköy mevkisinde meydana geldi.Refahiye ilçesinden Sivas istikametine seyir halinde olan avukat Ezgi Başak Akyürek Okul idaresindeki 16 BJP 288 plakalı otomobil, Altköy mevkiinde Engin Y. idaresindeki (38) 25 HA 540 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Genç avukat olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Baray Alp Okul yaralandı. Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul'un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.