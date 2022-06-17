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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:20 Son Güncelleme: 17.6.2022 14:41

Kulüpler şampiyonu Gündoğdu Red Dolphins Spor Kulübü oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kulüpler şampiyonu Gündoğdu Red Dolphins Spor Kulübü oldu

Adana’da U-11 erkek basketbol liginde mücadele eden 9 takım arasındaki Gündoğdu Red Dolphins Spor Kulübü, Adana Kulüpler Şampiyonu oldu.

Adana'da U-11 erkek basketbol liginde mücadele eden 9 takım arasındaki Gündoğdu Red Dolphins Spor Kulübü, Adana Kulüpler Şampiyonu oldu. Gündoğdu Basketbol Direktörü Emrah Kayataş, "Çok çalışarak yılmadan mücadele edip birinci olan U-11 takımını ve antrenörü Sercan Acar'ı tebrik ediyorum. Ayrıca U-10 liginde Levent İşlek'in antrenörlüğünü yaptığı takımı da tebrik ediyorum. Tabi şampiyonluk birikim ve çalışmanın eseri, kolay olmuyor. Salon sporlarında söz sahibi olmak büyük gurur. Bu başarılar daha çok çalışmamız gerektiğini belirtiyor ve sorumluluğumuz artıyor" dedi.

"ANLAMLI ŞAMPİYONLUK"

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu ise şampiyonlukların emek istediğine değinip, "Kulüplerde U-11 Erkekler kategorisinde şampiyon ve U-10 kategorisinde Adana ikincisi olan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Okul takımlarımızın ardından kulüp takımı ile aldığımız bu şampiyonluk çok önemli" diye konuştu.

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Kulüpler şampiyonu Gündoğdu Red Dolphins Spor Kulübü oldu
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