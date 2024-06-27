Kulüplere 250 milyon lira darbe vuracaklardı

Futbol sezonu öncesi kulüpler 2024-25 sezonu formalarının tanıtımlarını yaparken, ürünler kulüp mağazalarından önce işportada satılmaya başlandı. İstanbul polisi, 4 stadı donatacak binlerce kaçak formayı piyasaya sürmeye çalışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 büyük takıma ait ürünlerin yasadışı yollarla ülkeye getirilerek 2024-2025 sezonu öncesinde internet üzerinden satılacağı bilgisi üzerine hareket geçti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları ile eşofmanlarının Güngören ve Esenler ilçelerindeki 1 iş yeri ile 2 ayrı depoda tutulduğunu tespit etti. 3 ayrı adrese yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri 250 milyon lira olan 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.