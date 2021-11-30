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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Kum fırtınası kazalara neden oldu: 2 ölü 9 yaralı

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Kum fırtınası kazalara neden oldu: 2 ölü 9 yaralı
KONYA'DA kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu yollarda kazalar yaşandı. Konya-Aksaray karayolunda Erol Arı idaresindeki kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin az olmasından dolayı Metin Aytaç idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü Aytaç yaralanırken, yolcular Şerife Köse (90) ile Ayla Aytaç (90) olay yerinde hayatını kaybetti. Konya-Ankara karayolunda ise çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Aksaray-Adana karayolunda ise kum fırtınası nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

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Kum fırtınası kazalara neden oldu: 2 ölü 9 yaralı
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