Haberler Yaşam Haberleri Kuma olmayı kabul etmeyen kuzenini öldürmüştü! Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi
Giriş Tarihi: 18.9.2022 09:46 Son Güncelleme: 18.9.2022 10:31

Kuma olmayı kabul etmeyen kuzenini öldürmüştü! Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde bir buçuk yıl önce kuma olmayı kabul etmeyen kuzeni 15 yaşındaki Emine Karakaş'ı otomatik silahla öldüren 7 çocuk babası Aslan Karakaş hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kuma olmayı kabul etmeyen kuzenini öldürmüştü! Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

Bismil İlçesi'ne bağlı Selamet Köyü'nde yaklaşık 1,5 yıl önce kuma olmadığı için kendisinden 17 yaş büyük kuzeni 32 yaşındaki Aslan Karakaş tarafından otomatik silahlı öldürülen ve SABAH'ın manşetine taşıdığı 15 yaşındaki Emine Karakaş olayında savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Kızının acısına dayanamadığı için taziyeden sonra çocuklarını da alarak İzmir'e yerleşen anne Nurcan Karakaş, savcının Aslan Karakaş ile ablası Münevver Karakaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilgili duygularını SABAH'a anlattı.

"DAVA UZAMASIN YÜREĞİM ACIYOR"

Olayda ağır yaralanan Emine'nin başında 137 gün beklerken her gün bunu yapan caninin en ağır ceza alması için dua ettiğini belirten anne Karakaş, "Bu dava benim için var olma ve yok olma davasıdır. Davanın uzamasını istemiyorum. Uzadıkça yüreğim acıyor. Savcı gereken en ağır cezayı istedi. Devletimize ve yargımıza güveniyordum, böyle bir cezanın isteneceğini bekliyordum.

Bu caniye istenen ceza yüreğime adeta su serpti. Acımı dindirmese de hafiflemesine yol açtı. Mahkeme heyetinin de yapılacak son duruşmada savcının talebini yerine getirip, en ağır cezayı vereceğini umut ediyorum. Hak ettiği cezayı alırsan, Emine'nin mezarına gidip haberi ben vereceğim kızıma. Çünkü kızım ölmeden son isteği Aslan'ın yakalanmasıydı" ifadelerini kullandı.

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Kuma olmayı kabul etmeyen kuzenini öldürmüştü! Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi
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