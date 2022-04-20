Kumar baskınında asit detayı! 185 kişi suçüstü yakalandı





KORONAVİRÜS UYARI LEVHALARI DİKKAT ÇEKTİ



Ayrıca, kumarhaneye çevrilen sendika ve vakıf binalarında yer alan sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gibi uyarı levhalarının olması dikkat çekti. Daha önce de birçok kez baskına uğrayan söz konusu kumarhanelerin kısa sürede farklı sendika ve vakıf adı altında tekrardan açıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor.