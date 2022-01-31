’Kumar günü’nde öldürülen Ali Rıza Gültekin cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Ünlü bir giyim firmasının sahibi olan Ali Rıza Gültekin, 14 Kasım 2018'de Beşiktaş, Balmumcu'da bir dernekte yapılan "kumar gününde" öldürülmüştü. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında 11 duruşma yapıldı. Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, öncelikle firari sanıklar Mustafa Barışer ve Rıdvan Doğan ile tutuksuz yargılanan polis memuru Mehmet Savaş Sayılır'ın dosyalarının ayrılması talep edildi.

ÖRGÜT VE TASARLAMA YOK

Savcı, mütalaasında tüm sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından beraat etmeleri yönünde görüş bildirdi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Barışer, Baran Barışer, Sergen Güler ile tutuksuz sanıklar Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren, Metin Temur'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mehmet Barışer'in tefecilik suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Mütalaada, cinayetin önceden tasarlandığı iddiasının da ispatlanamadığı kaydedildi.

KUMAR, TEHDİT, SİLAH SUÇLARI

Tutuksuz sanıklar Hikmet Gökçe, Hülya Sağdıç, Vasfi Unutmaz, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat'ın ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tehdit", "silah taşıma ve bulundurma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme", "suçluyu kayırma" gibi suçlardan hapis cezaları istendi. Müebbet hapisleri istenen sanıkların da ayrıca bu suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

AZMETTİREN, İŞTİRAK VE YARDIM EDENLER

Mütalaada cinayeti Mehmet Barışer'in azmettirdiği; Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer, Baran Barışer ve Sergen Güler'in Gültekin'i kurşunladığı kaydedildi. Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ve Metin Temur'un ise cinayete yardım ettiği öne sürüldü. Sanıklar ve sanık avukatları ile şikayetçi Gültekin ailesinin avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma ve beyanda bulunmak için süre istedi. Davanın bir sonraki duruşması mart ayında yapılacak.