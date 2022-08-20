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Giriş Tarihi: 20.8.2022 09:26

Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler

İstanbul’da bir adreste yasa dışı kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 29 bin 104 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler

İstanbul Polisi; Eyüp Sultan İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi.

Adreste alkol alan, kapalı alanda sigara içen ve yasa dışı kumar oynayan 16 kişi gözaltına alındı. Sarı renkli pullar ve hesapların tutulduğu bir defter muhafaza altına alındı. 16 kişiye toplamda 29 bin 104 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri sorumlusu da gözaltına alındı ve hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen iş yeri İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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Kumar masasında 16 gözaltı... 29 bin lira ceza yediler
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