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Giriş Tarihi: 26.11.2021 08:40

Kumar masasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

İHA
Kumar masasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Adana’da kumar oynatıldığı öne sürülen bir mekanda kumar masasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vuruldu. Yaralıyı adamı oğlu hastaneye götürürken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı adamın oğlu babası ambulansa bindirildiği esnada gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan kumar oynatıldığı değerlendirilen bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mazlum Ağarman (51), birlikte kumar oynadığı boksör lakaplı A.Z ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boksör lakaplı A.Z yanında bulunan tabanca ile Mazlum Ağarman'a ateş açarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ardından taksiye binerek kaçtı.

"YARALI BABASI AMBULANSA BİNDİRİLDİĞİ SIRADA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"
Kanlar içerisinde yere yığılan Mazlum Ağarman yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ağarman ambulansa bindirilerek Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Ağarman ambulansa bindirildiği sırada oğlu gözyaşlarına boğuldu. Ağarman kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesine yaşamını yitirdi.
Ağarman'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken yakan şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.

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Kumar masasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü
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