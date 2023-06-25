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Giriş Tarihi: 25.6.2023 13:55

Kumar masasında yakalandı paralar ‘kurban parası’ dedi

Kütahya’da polis ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri, masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil ‘kurban parası’ olduğunu öne sürdü.

DHA
Kumar masasında yakalandı paralar ‘kurban parası’ dedi

Kütahya'da Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Buraya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilerden biri masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil 'kurban parası' olduğunu iddia etti.

Şüphelilerden B.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlatılırken, kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliye toplam 24 bin 330 lira idari para cezası uygulandı.

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Kumar masasında yakalandı paralar ‘kurban parası’ dedi
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